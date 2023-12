Pique-nique géant de fin de saison Avenue du Bétey Andernos-les-Bains, 24 août 2024 19:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Avec votre pique-nique et munis d’un chapeau de votre choix, retrouvons-nous en cette fin d’été !

Animation musicale pour une belle soirée les pieds dans le sable !

Accès gratuit..

Avenue du Bétey Dune du Bétey

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come with your family at the giant picnic to celebrate the end of the season at the Esplanade de la Jetée, the beach and Port Ostréicole (Oyster Port) !… (some tables will be dispolayed but you can also bring your own to the beach). Animated evening, 7 p.m. Free access

Venid a hacer un picnic familiar en la playa de Le Bétey para celebrar el final de la temporada.

Noche organizada por Cycloswing. A partir de las 6:30 pm. Acceso libre.

UhrRiesenpicknick für das « Ende der Saison »

Von der Esplanade de la Jetée, am Strand und bis zum Austerhafen kommen Sie in Familie picknicken !… (Tische werden zu Verfügung gestellt, Sie können aber auch Ihre eigene am Strand aufstellen).

Den ganzen abend wird es auch Animationen geben.

Ab 19 Uhr. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Andernos-les-Bains