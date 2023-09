Dimanches en musique : Choeur d’enfants de l’orfeon donostiarra Avenue du béarn Bayonne, 23 juin 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Pour clôturer la saison 2023/2024 des Dimanches en musique la Ville de Bayonne accueille une fois dans la saison un chœur d’enfants. Cette année le chœur d’enfants de l’Orfeon Donostiarra nous émerveillera avec une interprétation de qualité et un répertoire varié. Le chœur d’enfants est formé de jeunes mais il a déjà participé à l’enregistrement de trois CD promus par le groupe de clowns Pirritx, Porrotx eta Marimotots : Sentitu, Pensatu, Ekin avec l’Orchestre Symphonique d’Euskadi, Bizipoza et Txo, Mikmak Txikia. Ce dernier opus réunissait des musiciens professionnels, des comédiens, des bertsolaris, des trikitilaris et des poètes. Le chœur d’enfants a également enregistré le CD Itsas ertzean en 2016, avec des thèmes inspirés par la mer..

2024-06-23 fin : 2024-06-23 . .

Avenue du béarn Eglise Sainte Croix

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To close the 2023/2024 Dimanches en musique season, the City of Bayonne welcomes a children?s choir once a year. This year, the Orfeon Donostiarra children?s choir will amaze us with its high-quality interpretation and varied repertoire. The children?s choir is made up of youngsters, but it has already taken part in the recording of three CDs promoted by the clown group Pirritx, Porrotx eta Marimotots: Sentitu, Pensatu, Ekin with the Euskadi Symphony Orchestra, Bizipoza and Txo, Mikmak Txikia. The latter opus brought together professional musicians, actors, bertsolaris, trikitilaris and poets. The children?s choir also recorded the Itsas ertzean CD in 2016, with themes inspired by the sea.

Como colofón a la temporada de los Domingos Musicales 2023/2024, la Ciudad de Bayona acoge una vez al año a un coro infantil. Este año, el coro infantil Orfeón Donostiarra nos deleitará con una actuación de gran calidad y un repertorio variado. El coro infantil está formado por jóvenes, pero ya ha participado en la grabación de tres CD promovidos por el grupo de payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots: Sentitu, Pensatu, Ekin con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Bizipoza y Txo, Mikmak Txikia. Este último opus reunió a músicos profesionales, actores, bertsolaris, trikitilaris y poetas. El coro infantil también grabó en 2016 el CD Itsas ertzean, con temas inspirados en el mar.

Zum Abschluss der Saison 2023/2024 der Sonntage in der Musik empfängt die Stadt Bayonne einmal in der Saison einen Kinderchor. Dieses Jahr wird uns der Kinderchor des Orfeon Donostiarra mit einer qualitativ hochwertigen Darbietung und einem abwechslungsreichen Repertoire begeistern. Der Kinderchor besteht aus jungen Leuten, hat aber bereits an der Aufnahme von drei CDs mitgewirkt, die von der Clownsgruppe Pirritx, Porrotx eta Marimotots gefördert wurden: Sentitu, Pensatu, Ekin mit dem Symphonieorchester von Euskadi, Bizipoza und Txo, Mikmak Txikia. Letzteres brachte professionelle Musiker, Schauspieler, Bertsolaris, Trikitilaris und Poeten zusammen. Der Kinderchor nahm 2016 auch die CD Itsas ertzean mit vom Meer inspirierten Themen auf.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Bayonne