Festival Chato’OFF les Murs : Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape, 19 juillet 2023, Châteauneuf-du-Pape.

Châteauneuf-du-Pape,Vaucluse

Arriverez-vous à trouver le coupable du vol du diamant bleu avant Sherlock Holmes ? Une enquête interactive et familiale. Succès au Off 2022.

3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde !

Venez participer à cette enquête à l’humour british….

2023-07-19 21:30:00 fin : 2023-07-19 . .

Avenue du Baron le Roy Ecole Primaire Albert Camus

Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Can you find the culprit behind the theft of the blue diamond before Sherlock Holmes does? An interactive, family-friendly investigation. Successful at Off 2022.

3 actors, 10 characters, 1 turkey!

Come and take part in this britishly humorous investigation…

¿Podrás encontrar al culpable del robo del diamante azul antes de que lo haga Sherlock Holmes? Una investigación familiar interactiva. Un éxito en Off 2022.

3 actores, 10 personajes, ¡1 pavo!

Ven y participa en esta investigación con un toque de humor británico…

Wird es dir gelingen, den Schuldigen für den Diebstahl des blauen Diamanten vor Sherlock Holmes zu finden? Eine interaktive und familienfreundliche Untersuchung. Erfolgreich bei Off 2022.

3 Schauspieler, 10 Charaktere, 1 Truthahn!

Kommen Sie und nehmen Sie an dieser Untersuchung mit britischem Humor teil…

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de tourisme Orange Châteauneuf