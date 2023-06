Festival Chato’OFF les Murs : Gil et Ben (Ré)unis Avenue du Baron le Roy Châteauneuf-du-Pape, 17 juillet 2023, Châteauneuf-du-Pape.

Châteauneuf-du-Pape,Vaucluse

C’est le jour J, Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. Le sort fait les parents, le choix fait les amis. Mais Ben, est-ce le bon choix ? …

2023-07-17 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-17 . EUR.

Avenue du Baron le Roy Ecole Primaire Albert Camus

Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s D-day, Gil’s getting married! And to prepare for this unforgettable day, he calls on Ben, his childhood friend. Fate makes parents, choice makes friends. But is Ben the right choice? …

Es el día D, ¡Gil se casa! Y para preparar este día inolvidable, recurre a Ben, su amigo de la infancia. El destino hace a los padres, la elección hace a los amigos. Pero, ¿es Ben la elección correcta? .

Heute ist der Tag X: Gil wird heiraten! Und um diesen unvergesslichen Tag vorzubereiten, wendet er sich an Ben, seinen Freund aus Kindertagen. Das Schicksal macht die Eltern, die Wahl macht die Freunde. Aber ist Ben die richtige Wahl? …

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme Orange Châteauneuf