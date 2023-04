Marché de Châteauneuf du Pape Avenue du Baron le Roy, 1 janvier 2023, Châteauneuf-du-Pape.

Marché hebdomadaire situé au cœur du village de Châteauneuf du Pape. Ce petit marché alimentaire accueille tous les vendredis une dizaine d’étals présentant de bons produits locaux et d’ailleurs: primeurs, poissons, fromages, viande, épices, olives, etc…

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Avenue du Baron le Roy Place de la Renaissance

Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Weekly market located in the heart of the village of Châteauneuf du Pape. This small food market welcomes every Friday about ten stalls presenting good local and foreign products: new products, fish, cheeses, meat, spices, olives, etc…

Mercado semanal situado en el corazón del pueblo de Châteauneuf du Pape. Cada viernes, este pequeño mercado de alimentación acoge una decena de puestos que presentan buenos productos locales y extranjeros: frutas y verduras tempranas, pescado, queso, carne, especias, aceitunas, etc.

Wochenmarkt im Herzen des Dorfes Châteauneuf du Pape. Dieser kleine Lebensmittelmarkt bietet jeden Freitag ein Dutzend Stände mit guten lokalen und ausländischen Produkten an: Frühgemüse, Fisch, Käse, Fleisch, Gewürze, Oliven usw..

