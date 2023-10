Don de sang Avenue du 8 mai Yssingeaux, 31 octobre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Les membres des donneurs de sang yssingelais vous invitent à donner votre sang. Pour faciliter votre don, prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

– se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun

Donner son sang = un acte citoyen responsable.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Avenue du 8 mai Salle de la Coupe du Monde

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The members of the Yssingel blood donors invite you to give blood. To facilitate your donation, make an appointment on dondesang.efs.sante.fr

– bring an ID and do not come on an empty stomach

Giving blood = a responsible citizen act

Los miembros del grupo de donantes de sangre Yssingel le invitan a donar sangre. Para facilitar su donación, concierte una cita en dondesang.efs.sante.fr

– por favor, traiga su documento de identidad y no venga con el estómago vacío

Donar sangre es un acto responsable de ciudadanía

Die Mitglieder der Blutspender von Yssingelais laden Sie herzlich zur Blutspende ein. Um Ihre Spende zu erleichtern, vereinbaren Sie einen Termin unter dondesang.efs.sante.fr

– ausweis mitbringen und nicht nüchtern kommen

Blut spenden = eine verantwortungsvolle Bürgerhandlung

Mise à jour le 2023-10-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire