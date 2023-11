Animation de Noël – Marché gourmand Avenue du 8 mai 1945 Yssingeaux, 16 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Marché alimentaire organisé par Goutez Pur Suc en collaboration avec la municipalité..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Avenue du 8 mai 1945 Salle de la coupe du monde

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Food market organized by Goutez Pur Suc in collaboration with the municipality.

Mercado de alimentos organizado por Goutez Pur Suc en colaboración con el ayuntamiento.

Lebensmittelmarkt, der von Goutez Pur Suc in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire