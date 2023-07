Soundpark Avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres, 1 août 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

Dans le cadre de l’exposition Jérémy, fondation Hiero,Phonographe.mp3 interviendra le mardi 1er août à partir de 14h à la médiathèque d’Oradour sur Vayres pour vous faire comprendre le son (vibration, volume, hauteur), réfléchir à l’environnement sonore que nous créons ou que nous subissons, découvrir le fonctionnement de l’oreille, caractériser les styles musicaux et leur lien aux technologies, prendre conscience des risques auditifs notamment liés à l’écoute au casque..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Avenue du 8 mai 1945 Médiathèque

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Jérémy, Hiero Foundation exhibition, Phonographe.mp3 will be on hand at the Oradour sur Vayres media library on Tuesday August 1 from 2pm, to help you understand sound (vibration, volume, pitch), reflect on the sound environment we create or experience, discover how the ear works, characterize musical styles and their links to technology, and raise awareness of hearing risks, especially those associated with headphones.

En el marco de la exposición Jérémy, Fundación Hiero, Phonographe.mp3 participará en una charla el martes 1 de agosto a partir de las 14:00 horas en la mediateca de Oradour sur Vayres. El objetivo de la charla es ayudar a comprender el sonido (vibración, volumen, tono), reflexionar sobre el entorno sonoro que creamos o al que estamos sometidos, descubrir el funcionamiento del oído, caracterizar los estilos musicales y su relación con la tecnología, y sensibilizar sobre los riesgos auditivos, en particular los asociados a la escucha con auriculares.

Im Rahmen der Ausstellung Jérémy, Fondation Hiero,Phonographe.mp3 wird am Dienstag, den 1. August ab 14 Uhr in der Mediathek von Oradour sur Vayres sprechen, um Sie den Klang (Vibration, Lautstärke, Tonhöhe) verstehen zu lassen, über die akustische Umgebung nachzudenken, die wir schaffen oder erleiden, die Funktionsweise des Ohrs zu entdecken, Musikstile und ihre Verbindung zu Technologien zu charakterisieren, sich der Hörrisiken bewusst zu werden, die insbesondere mit dem Hören über Kopfhörer verbunden sind.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Ouest Limousin