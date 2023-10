Marché de Noël Avenue Du 8 mai 1945 Gardanne, 25 novembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

L’Office de Tourisme organise son traditionnel Marché de Noël !

Les 25 et 26 novembre – De 10h à 18h

A la Halle Léo Ferré, avenue du 8 Mai 1945.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Avenue Du 8 mai 1945 La Halle Léo Ferré

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Tourist Office organizes its traditional Christmas Market!

November 25 and 26 – 10am to 6pm

At Halle Léo Ferré, avenue du 8 Mai 1945

La Oficina de Turismo organiza su tradicional Mercado de Navidad

25 y 26 de noviembre – de 10.00 a 18.00 h

En la Halle Léo Ferré, avenida del 8 de mayo de 1945

Das Fremdenverkehrsamt organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt!

Am 25. und 26. November – von 10 bis 18 Uhr

In der Halle Léo Ferré, avenue du 8 Mai 1945

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Gardanne