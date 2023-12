SALON LOISIRS CREATIFS « CREATIV’AGDE » Avenue du 8 mai 1945 Agde Catégories d’Évènement: Agde

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:30:00 Première édition du Salon des Loisirs créatifs Créativ’Agde..

Pour cette première édition, une trentaine d’exposants vous proposera un vaste choix de produits pour vos loisirs ainsi que des pièces uniques. Des ateliers payants adultes et enfants, du débutant au confirmé, sur différentes thématiques seront programmés tout au long des journées sur inscription auprès des exposants. Du Scrap à la dentelle aux fuseaux en passant par la résine époxy ou encore du Quilling, vous apprécierez cette diversité lors de ce salon. EUR.

