35 EME SALON DE LA CARTE POSTALE Avenue du 8 Mai 1945 Agde, 22 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

35ème édition de ce salon qui présente également d’autres collections : philatélie, vieux papiers, monnaies, capsules de champagne, jouets.

#TEMPSFORT.

2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 17:30:00. .

Avenue du 8 Mai 1945

Agde 34300 Hérault Occitanie



35th edition of this show, which also features other collections: philately, waste paper, coins, champagne capsules and toys.

#TEMPSFORT

la 35ª edición de este salón presenta también otras colecciones: filatelia, papel usado, monedas, cápsulas de champán y juguetes.

#TEMPSFORT

35. Ausgabe dieser Messe, die auch andere Sammlungen präsentiert: Philatelie, Altpapier, Münzen, Champagnerkapseln, Spielzeug.

#TEMPSFORT

Mise à jour le 2023-09-21 par ADT34