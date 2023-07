Festimôme Avenue du 21 août 1944 Aubagne, 20 juillet 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Vivez la nouvelle édition du Festimôme

Des spectacles, des ateliers, des concerts et bien plus encore viendront animer un long week-end haut en couleur !. Enfants

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 22:00:00. EUR.

Avenue du 21 août 1944 Parc Jean Moulin

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Experience the new edition of the Festimôme

Shows, workshops, concerts and much more will animate a long and colorful weekend!

Viva la nueva edición de Festimôme

Espectáculos, talleres, conciertos y mucho más darán vida a un colorido fin de semana largo

Erleben Sie die neue Ausgabe von Festimôme!

Aufführungen, Workshops, Konzerte und vieles mehr werden ein langes, farbenfrohes Wochenende beleben!

