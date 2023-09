L’ENVOLÉE – L’ART D’ACCOMMODER LES RESTES Avenue du 19 Mars 1962 Ventenac-Cabardès, 13 octobre 2023, Ventenac-Cabardès.

Dans le cadre de L’Envolée 2023 : Concert Marionnettique par la Compagnie Rocking Chair : « L’Art d’accomoder les restes »

L’art d’accommoder les restes rend hommage aux femmes et à la vieillesse, à ce qu’il reste d’une vie dédiée à la musique et au chant. Très attachées à leurs racines siciliennes et aux chants populaires de cette île, Esther, Rebecca et Emmanuelle cherchent à nous transmettre l’émotion de ces chansons. Manipulant deux marionnettes à taille humaine, elles invitent le spectateur à entrer dans un univers à la fois émouvant et burlesque. La musique est jouée en live, avec un synthétiseur analogique, une guitare électrique, un tom basse et deux voix.

45 minutes – Sur réservation – Tout public dés 6 ans

Soirée suivie d’un repas à thème organisé par le Comité de Jumelage du Cabardès sur réservation jusqu’au 11/10..

As part of L’Envolée 2023: Puppet concert by Compagnie Rocking Chair: « L’Art d’accomoder les restes » (« The Art of Accommodating Leftovers »)

L?art d?accommoder les restes pays tribute to women and old age, to what remains of a life dedicated to music and song. Esther, Rebecca and Emmanuelle are deeply attached to their Sicilian roots and the island?s folk songs, and seek to convey the emotion of these songs to us. Handling two human-sized puppets, they invite the audience to enter a universe that is both moving and burlesque. The music is played live, with an analog synthesizer, electric guitar, bass tom and two voices.

45 minutes – Reservations required – For ages 6 and up

Evening followed by a themed meal organized by the Comité de Jumelage du Cabardès. Reservations required by 11/10.

En el marco de L’Envolée 2023: Concierto de marionetas de la compañía Rocking Chair: « L’Art d’accomoder les restes » (El arte de cocinar las sobras)

L’art d’accommoder les restes rinde homenaje a la mujer y a la vejez, a lo que queda de una vida dedicada a la música y a la canción. Esther, Rebecca y Emmanuelle, profundamente apegadas a sus raíces sicilianas y a las canciones populares de la isla, intentan transmitirnos la emoción de estas canciones. Manejando dos marionetas de tamaño humano, invitan al público a entrar en un universo a la vez conmovedor y burlesco. La música se interpreta en directo, con un sintetizador analógico, una guitarra eléctrica, un bajo y dos voces.

45 minutos – Con reserva – A partir de 6 años

Velada seguida de una comida temática organizada por el Comité de Jumelage du Cabardès, previa reserva antes del 11/10.

Im Rahmen von L’Envolée 2023: Puppentheaterkonzert der Compagnie Rocking Chair: « L’Art d’accomoder les restes » (Die Kunst, Reste zu verarbeiten)

L’art d’accommoder les restes ist eine Hommage an die Frauen und das Alter, an das, was von einem Leben übrig bleibt, das der Musik und dem Gesang gewidmet war. Esther, Rebecca und Emmanuelle sind sehr mit ihren sizilianischen Wurzeln und den Volksliedern der Insel verbunden und versuchen, die Emotionen dieser Lieder auf uns zu übertragen. Mit zwei menschengroßen Marionetten laden sie den Zuschauer ein, in eine Welt einzutauchen, die zugleich bewegend und burlesk ist. Die Musik wird live gespielt, mit einem analogen Synthesizer, einer elektrischen Gitarre, einem Bass-Tom und zwei Stimmen.

45 Minuten – Mit Reservierung – Für alle ab 6 Jahren

Abend mit anschließendem Themenessen, organisiert vom Comité de Jumelage du Cabardès. Reservierung bis zum 11.10. erforderlich.

