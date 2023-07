Fête de l’été Avenue du 19 Mars 1962 Châlus, 22 juillet 2023, Châlus.

Le Comité des Fêtes de Châlus organise tous les ans la Fête de l’été en centre bourg. Cette année, le samedi à partir de 15h, Boum pour les enfants. En soirée, bal. Restauration sur place. Le Dimanche Vide-garages, Exposition de voitures anciennes, Banda. Restauration sur place toute la journée. Réservation conseillée..

2023-07-22 fin : 2023-07-23 . .

Avenue du 19 Mars 1962

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Châlus organizes the annual Summer Festival in the town center. This year, on Saturday from 3pm, there will be a children’s dance. In the evening, a dance. Catering on site. Sunday: Garage sale, classic car show, Banda. Catering on site all day. Reservations recommended.

Todos los años, el Comité des Fêtes de Châlus organiza la Fiesta del Verano en el centro de la ciudad. Este año, el sábado a partir de las 15.00 horas, habrá baile infantil. Por la noche, baile. Restauración in situ. Domingo: venta de garaje, exposición de coches clásicos, banda de música. Restauración in situ durante todo el día. Se recomienda reservar.

Das Comité des Fêtes de Châlus organisiert jedes Jahr das Sommerfest im Zentrum des Ortes. Dieses Jahr am Samstag ab 15 Uhr, Boum für die Kinder. Am Abend findet ein Tanz statt. Verpflegung vor Ort. Am Sonntag Garagenverkauf, Oldtimer-Ausstellung, Banda. Verpflegung vor Ort den ganzen Tag über. Reservierung empfohlen.

