Marché artisanal Avenue du 19 Mars 1962 Châlus, 12 juillet 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Profitez d’une soirée conviviale en famille ou entre amis autour de délicieux produits artisanaux.

Tables et bancs seront présents sur place pour permettre à chacun de savourez l’ambiance de l’évènement..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 23:00:00. .

Avenue du 19 Mars 1962

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a convivial evening with family and friends over delicious artisanal products.

Tables and benches will be on hand for everyone to enjoy the atmosphere of the event.

Disfrute de una velada de convivencia con familiares y amigos en torno a deliciosos productos caseros.

Habrá mesas y bancos in situ para que todos puedan disfrutar del ambiente del evento.

Genießen Sie einen geselligen Abend mit der Familie oder mit Freunden bei köstlichen handwerklichen Produkten.

Tische und Bänke werden vor Ort sein, damit jeder die Atmosphäre der Veranstaltung genießen kann.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus