Forum de l’alternance et de la formation Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar, mercredi 24 janvier 2024.

Montélimar Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24

fin : 2024-01-24

Une manifestation pour faciliter la rencontre entre les différents acteurs de la formation et de l’alternance et les personnes en recherche. Le Palais des Congrès va accueillir les écoles, organismes de formation, institutionnels et entreprises.

Avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour

26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



