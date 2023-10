Réveillon de la Saint Sylvestre Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar, 31 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Le réveillon s’invite dans le centre ville! Une ambiance des années 80 à nos jours accompagnera votre diner afin de fêter la fin de l’année 2023 en beauté..

Avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



New Year’s Eve in the city center! An atmosphere from the 80s to the present day will accompany your dinner to celebrate the end of 2023 in style.

¡Nochevieja en el centro de la ciudad! Un ambiente de los años 80 a la actualidad acompañará tu cena para celebrar el fin del año 2023 por todo lo alto.

Die Silvesterparty findet im Stadtzentrum statt! Ein Ambiente von den 80er Jahren bis heute wird Ihr Abendessen begleiten, um das Ende des Jahres 2023 mit Stil zu feiern.

