Spectacle: Le cirque d’Ukraine sur glace Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar, 16 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Joliment nommé « Le Royaume des Glaces », le nouveau spectacle du Cirque

d’Ukraine sur Glace vous fera vivre deux heures de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros….

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 22:30:00. EUR.

Avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Beautifully named « Le Royaume des Glaces », the new Cirque d’Ukraine

d’Ukraine sur Glace will bring you two hours of happiness, laughter and emotion thanks to incredible acts…

Bautizado con el bonito nombre de « Le Royaume des Glaces », el nuevo espectáculo sobre hielo del Cirque d’Ukraine

d’Ukraine sur Glace le brindará dos horas de felicidad, risas y emoción gracias a unos números increíbles…

Die neue Show des Zirkus Ukraine, die den schönen Namen « Das Königreich des Eises » trägt, wird Sie in den Bann ziehen

d’Ukraine sur Ice wird Sie zwei Stunden lang mit unglaublichen Nummern voller Glück, Lachen und Emotionen…

