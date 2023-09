Salon de la gastronomie Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar, 1 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Le comité Foire et Salons de Montélimar vous invite à un rendez-vous gourmand pour goûter, sentir, partager, découvrir, manger, boire, apprécier, trinquer et savourer les produits proposés par plus de 60 producteurs locaux et régionaux..

2023-12-01 fin : 2023-12-04 . .

Avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The committee Foire et Salons de Montélimar invites you to a gourmet meeting to taste, smell, share, discover, eat, drink, appreciate, toast and savor the products offered by more than 60 local and regional producers.

El Comité de la Feria y Exposición de Montélimar le invita a un encuentro gastronómico para probar, oler, compartir, descubrir, comer, beber, apreciar, brindar y saborear los productos ofrecidos por más de 60 productores locales y regionales.

Das Messe- und Ausstellungskomitee von Montélimar lädt Sie zu einem Feinschmeckertreffen ein, um die von mehr als 60 lokalen und regionalen Produzenten angebotenen Produkte zu probieren, zu riechen, zu teilen, zu entdecken, zu essen, zu trinken, zu genießen, anzustoßen und zu genießen.

Mise à jour le 2023-08-29 par Montélimar Tourisme Agglomération