Spectacle : Casse Noisette Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar, 21 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Casse-Noisette est un ballet-féerie dont la musique est de Piotr Ilitch Tchaïkovski en deux actes, présenté la première fois le 18 décembre 1892 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg sous la direction de Riccardo Drigo..

2023-11-21 à ; fin : 2023-11-21 . EUR.

Avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Nutcracker is a ballet-féerie with music by Pyotr Ilyich Tchaikovsky in two acts, first performed on December 18, 1892 at the Mariinsky Theater in St. Petersburg under the direction of Riccardo Drigo.

El Cascanueces es un ballet-féerie con música de Piotr Ilich Chaikovski en dos actos, estrenado el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo bajo la dirección de Riccardo Drigo.

Der Nussknacker ist ein Ballettmärchen mit der Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski in zwei Akten, das erstmals am 18. Dezember 1892 im Mariinski-Theater in Sankt Petersburg unter der Leitung von Riccardo Drigo aufgeführt wurde.

