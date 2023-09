Festival De l’Ecrit à l’Ecran : soirée de clôture : Madame de Sévigné Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar, 28 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . EUR.

Avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the mid-17th century, the Marquise de Sévigné wanted her daughter to become a brilliant, independent woman in her own image. But the more she tries to control the young woman?s destiny, the more she rebels.

A mediados del siglo XVII, la marquesa de Sévigné quiere hacer de su hija una mujer brillante e independiente a su imagen y semejanza. Pero cuanto más intentaba controlar el destino de la joven, más se rebelaba.

Mitte des 17. Jahrhunderts: Die Marquise de Sévigné möchte aus ihrer Tochter eine erfolgreiche und unabhängige Frau nach ihrem Vorbild machen. Doch je mehr sie versucht, Einfluss auf das Schicksal der jungen Frau zu nehmen, desto mehr rebelliert diese.

