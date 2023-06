bal d’antirhouille en plein air Avenue du 10 Août, Decazeville (12) bal d’antirhouille en plein air Avenue du 10 Août, Decazeville (12), 17 juin 2023, . bal d’antirhouille en plein air Samedi 17 juin, 17h30 Avenue du 10 Août, Decazeville (12) Avenue du 10 Août, Decazeville (12) Avenue du 10 Août, 12300 Decazeville, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T17:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

2023-06-17T17:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Avenue du 10 Août, Decazeville (12) Adresse Avenue du 10 Août, 12300 Decazeville, France Age max 110 Lieu Ville Avenue du 10 Août, Decazeville (12)

Avenue du 10 Août, Decazeville (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//