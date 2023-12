Grande poule au gibier à Lubersac Avenue du 08 mai 1945 Lubersac, 4 décembre 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Grande Poule au Gibier organisée par la Société communale de chasse de Lubersac.

Nombreux lots à gagner : TV 124 cm, vélo électrique, lave-linge, réfrigérateur, congélateur, pièces de sanglier…

Casse-croûte et buvette sur place.

Bourriche : 2 €

1 carton : 5 €, 4 cartons : 15 €, 6 cartons : 20 €

Une partie des bénéfices sera reversée au Téléthon..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Avenue du 08 mai 1945 Salle polyvalente

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Grande Poule au Gibier organized by the Société communale de chasse de Lubersac.

Numerous prizes to be won: 124 cm TV, electric bike, washing machine, fridge, freezer, wild boar parts…

Snacks and refreshments on site.

Bourriche : 2 ?

1 box : 5 ?, 4 boxes : 15 ?, 6 boxes : 20 ?

Part of the profits will be donated to the Telethon.

Gallina de caza mayor organizada por la asociación local de caza de Lubersac.

Numerosos premios: televisor de 124 cm, bicicleta eléctrica, lavadora, frigorífico, congelador, piezas de jabalí, etc.

Aperitivos y refrescos in situ.

Cesta: 2 ?

1 caja: 5€, 4 cajas: 15€, 6 cajas: 20€

Parte de los beneficios se donarán al Telemaratón.

Große Henne mit Wild, organisiert von der kommunalen Jagdgesellschaft von Lubersac.

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Fernseher 124 cm, Elektrofahrrad, Waschmaschine, Kühlschrank, Gefrierschrank, Wildschweinteile…

Imbiss und Getränkestand vor Ort.

Kiste: 2 ?

1 Karton : 5 ?, 4 Kartons : 15 ?, 6 Kartons : 20 ?

Ein Teil des Gewinns wird an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze