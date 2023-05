Fête de la Nature Avenue Du 08 Mai 1945, 10 juin 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Pour cette édition de sa « Fête de la Nature », l’association Fuveau Demain proposera de nombreuses animations et ateliers pour petits et grands en lien avec la nature et le développement durable ..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

Avenue Du 08 Mai 1945 Stade Georges Martin

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For this edition of its « Fête de la Nature », the association Fuveau Demain will offer many activities and workshops for young and old in connection with nature and sustainable development.

Para esta edición de su « Fiesta de la Naturaleza », la asociación Fuveau Demain ofrecerá numerosas actividades y talleres para jóvenes y mayores relacionados con la naturaleza y el desarrollo sostenible.

Für die diesjährige Ausgabe seines « Fête de la Nature » bietet der Verein Fuveau Demain zahlreiche Animationen und Workshops für Groß und Klein im Zusammenhang mit der Natur und der nachhaltigen Entwicklung an.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme de Fuveau