Séances d’initiation Tir à l’arc Avenue Dr Domer Cauterets, 25 août 2023, Cauterets.

Cauterets,Hautes-Pyrénées

Deux séances d’initiation au tir à l’arc, ouvertes à tous, dès 8 ans.

Attention, jauge limitée donc réservation conseillée à l’Office de Tourisme. Tarif : 5€ par personne.

Deux séances d’une heure : 10h et 11h..

2023-08-25 10:00:00 fin : 2023-08-25 12:00:00. .

Avenue Dr Domer CAUTERETS

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



Two introductory archery sessions, open to all, from 8 years old.

Attention, limited capacity, so booking recommended at the Tourist Office. Price: 5€ per person.

Two one-hour sessions: 10am and 11am.

Dos sesiones de iniciación al tiro con arco, abiertas a todos los mayores de 8 años.

El número de plazas es limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación en la Oficina de Turismo. Precio: 5? por persona.

Dos sesiones de una hora: 10:00 y 11:00 horas.

Zwei Einführungsveranstaltungen in das Bogenschießen, die für alle ab 8 Jahren offen sind.

Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl, daher wird eine Reservierung im Fremdenverkehrsamt empfohlen. Preis: 5? pro Person.

Zwei einstündige Sitzungen: 10 Uhr und 11 Uhr.

