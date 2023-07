Atelier pizzaïolo Avenue d’Oradour-sur-Glane Saint-Junien, 3 mai 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Chaque premier mercredi du mois, la pizzeria Signorizza vous propose un atelier enfants pour cuisiner 2 pizzas une salée qu’ils pourront ramener à la maison et une sucrée pour le goûter. Un accompagnateur sera demandé..

2023-05-03 fin : 2023-05-03 18:00:00. EUR.

Avenue d’Oradour-sur-Glane Pizzeria Signorizza

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every first Wednesday of the month, Signorizza Pizzeria offers a children’s workshop to cook 2 pizzas, one savoury to take home and one sweet for a snack. An accompanying adult is required.

Todos los primeros miércoles de mes, la pizzería Signorizza ofrece un taller infantil para cocinar 2 pizzas, una salada para llevar a casa y otra dulce para merendar. Será necesario ir acompañado de un adulto.

Jeden ersten Mittwoch im Monat bietet die Pizzeria Signorizza einen Workshop für Kinder an, in dem sie zwei Pizzen backen: eine herzhafte, die sie mit nach Hause nehmen können, und eine süße für den Nachmittagssnack. Eine Begleitperson ist erforderlich.

