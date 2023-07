Typologie des reliquaires, objets sacrés des Ostensions limousines Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche, 17 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Conférence de Françoise Maison, association «patrimoine culturel immatériel de l’Unesco», membre de la commission d’art sacré. Les reliquaires sont des objets, tout à la fois simples et fascinants par leur histoire et leur diversité. Le reliquaire, de forme et de taille variable, a pour

fonction de protéger et de mettre en valeur les reliques d’un saint. Elles sont ainsi conservées dans un écran destiné et magnifié. Dans le cadre du programme autour des Ostensions..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . .

Avenue Docteur Lemoyne Espace François Ferraud

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Françoise Maison, member of the « Unesco intangible cultural heritage » association, and of the sacred art commission. Reliquaries are objects that are both simple and fascinating in their history and diversity. Reliquaries, which vary in shape and size, have the

protect and showcase the relics of a saint. They are thus preserved in an intended and magnified screen. As part of the Ostensions program.

Conferencia de Françoise Maison, miembro de la Asociación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y de la Comisión de Arte Sacro. Los relicarios son objetos a la vez sencillos y fascinantes por su historia y su diversidad. Los relicarios, que varían en forma y tamaño, tienen la función de

proteger y exponer las reliquias de un santo. De este modo, se conservan en una pantalla a la vez pensada y magnificada. En el marco del programa Ostensiones.

Vortrag von Françoise Maison, Verein « Immaterielles Kulturerbe der Unesco », Mitglied der Kommission für sakrale Kunst. Reliquienschreine sind Objekte, die aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Vielfalt zugleich einfach und faszinierend sind. Das Reliquiar, das in Form und Größe variiert, hat die Aufgabe

funktion, die Reliquien eines Heiligen zu schützen und hervorzuheben. Sie werden so in einem bestimmten und verherrlichten Schirm aufbewahrt. Im Rahmen des Programms rund um die Ostensions.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Pays de Saint-Yrieix