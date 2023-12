SOIRÉE DE NOËL DE L’ACCUEIL LOISIR (ALSH) POUR LES 11 – 14 ANS Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 3 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

L’accueil Loisir (ALSH) propose, aux jeunes de 11 à 14 ans, la soirée de Noël.

Sur inscription uniquement..

2023-12-22 18:00:00 fin : 2023-12-22 21:00:00. .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Leisure Center (ALSH) offers a Christmas evening for young people aged 11 to 14.

Registration required.

El Centro de Ocio (ALSH) ofrece una velada navideña para jóvenes de 11 a 14 años.

Inscripción obligatoria.

Der Freizeittreff (ALSH) bietet für Jugendliche von 11 bis 14 Jahren den Weihnachtsabend an.

Nur mit Anmeldung.

