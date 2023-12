CONTES DE NOËL ET CHOCOLAT CHAUD Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 4 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Vivez Noël grâce à un moment de magie en écoutant des contes de Noël en buvant du chocolat chaud.

Le centre socio culturel vous invite chaleureusement..

2023-12-21 17:00:00 fin : 2023-12-21 18:00:00. .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Experience the magic of Christmas by listening to Christmas tales and drinking hot chocolate.

The socio-cultural center warmly invites you.

Viva la magia de la Navidad escuchando cuentos navideños y tomando chocolate caliente.

El centro sociocultural le invita cordialmente.

Erleben Sie Weihnachten mit einem magischen Moment, indem Sie Weihnachtsgeschichten hören und heiße Schokolade trinken.

Das soziokulturelle Zentrum lädt Sie herzlich dazu ein.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT LODEVOIS ET LARZAC