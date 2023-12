PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL ET ANIMATIONS À LUTÉVA Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 3 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Venez prendre une photo avec le Père Noël.

Le centre Socioculturel est ravi de vous proposer plusieurs animations telles qu’une chorale et la vente de marron chauds..

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Come and take a photo with Santa Claus.

The Sociocultural Center is delighted to offer a number of activities, including a choir and the sale of hot chestnuts.

Ven a hacerte una foto con Papá Noel.

El Centro Sociocultural está encantado de ofrecer una serie de actividades que incluyen un coro y la venta de castañas calientes.

Kommen Sie und machen Sie ein Foto mit dem Weihnachtsmann.

Das soziokulturelle Zentrum freut sich, Ihnen verschiedene Animationen wie einen Chor und den Verkauf von heißen Maronen anbieten zu können.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT LODEVOIS ET LARZAC