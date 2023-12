ATELIER CUISINE « SABLÉS DE NOËL » Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 4 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Le centre Socioculturel propose un atelier de cuisine pour apprendre à préparer de succulents sablés de Noël.

Apportez vos recettes, votre bonne humeur et votre appétit..

2023-12-19 17:00:00 fin : 2023-12-19 18:30:00. .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Centre Socioculturel is offering a cooking workshop to learn how to make delicious Christmas shortbread.

Bring your recipes, your good humor and your appetite.

El Centro Sociocultural ofrece un taller de cocina para aprender a hacer deliciosas galletas de Navidad.

Trae tus recetas, tu buen humor y tu apetito.

Das soziokulturelle Zentrum bietet einen Kochworkshop an, bei dem Sie lernen können, wie man köstliche Weihnachtssablés zubereitet.

Bringen Sie Ihre Rezepte, gute Laune und Ihren Appetit mit.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT LODEVOIS ET LARZAC