ATELIER DE FABRICATION DE COURONNES DE NOËL Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 4 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Le centre Socioculturel propose un atelier à l’espace Lutéva pour vous permettre de créer vos propres couronnes de Noël.

Pour petits et grands..

2023-12-18 17:00:00 fin : 2023-12-18 19:00:00. .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Centre Socioculturel is offering a workshop at Espace Luteva to help you create your own Christmas wreaths.

For young and old.

El Centro Sociocultural ofrece un taller en el Espace Lutéva para ayudarle a crear sus propias coronas navideñas.

Para grandes y pequeños.

Das Centre Socioculturel bietet im Espace Lutéva einen Workshop an, bei dem Sie Ihre eigenen Weihnachtskränze herstellen können.

Für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT LODEVOIS ET LARZAC