DÉAMBULATION DE NOËL – PERCUTIONS BRÉSILIENNES Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 3 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Des percutions brésiliennes déambuleront dans les rues de Lodève à l’occasion des fêtes de Noël.

L’association Batida Viva animera cette événement haut en couleurs au départ de la salle Ramadier..

2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Brazilian percussionists will take to the streets of Lodève for the Christmas festivities.

The Batida Viva association will host this colorful event, departing from the Salle Ramadier.

Los percusionistas brasileños tomarán las calles de Lodève con motivo de las fiestas navideñas.

La asociación Batida Viva animará este colorido evento desde la Salle Ramadier.

Brasilianische Perkussionisten werden anlässlich der Weihnachtsfeiertage durch die Straßen von Lodève ziehen.

Der Verein Batida Viva wird diese farbenfrohe Veranstaltung vom Salle Ramadier aus moderieren.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT LODEVOIS ET LARZAC