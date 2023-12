CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 3 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

L’école de musique de Lodève vous propose son événement de fin d’année.

Soutenez nos artistes de talent à l’occasion de ce concert mémorable..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Lodève music school invites you to its end-of-year event.

Support our talented artists at this memorable concert.

La escuela de música de Lodève le invita a su evento de fin de curso.

Apoye a nuestros talentosos artistas en este concierto memorable.

Die Musikschule von Lodève bietet Ihnen ihre Veranstaltung zum Jahresende an.

Unterstützen Sie unsere talentierten Künstler bei diesem denkwürdigen Konzert.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT LODEVOIS ET LARZAC