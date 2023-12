SPECTACLE NUOVA BARBERIA CARLONI Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 4 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Clowns musicaux – sans parole > Un spectacle plein d’ingéniosité, d’énergie et de bonne humeur à la croisée du jonglage, de l’acrobatie et de la musique.

La compagnie Teatro Necessario propose cette œuvre dans le cadre de la saison Résurgence..

2023-12-14 20:00:00 fin : 2023-12-14 21:00:00. EUR.

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Musical clowns ? without words > A show full of ingenuity, energy and good humor at the crossroads of juggling, acrobatics and music.

The Teatro Necessario company presents this work as part of its Résurgence season.

Payasos musicales… sin palabras > Un espectáculo lleno de ingenio, energía y buen humor, que combina malabares, acrobacias y música.

Teatro Necessario presenta esta obra en el marco de su temporada Résurgence.

Musikalische Clowns ? ohne Worte > Eine Aufführung voller Einfallsreichtum, Energie und guter Laune an der Schnittstelle von Jonglage, Akrobatik und Musik.

Die Kompanie Teatro Necessario führt dieses Werk im Rahmen der Saison Résurgence auf.

