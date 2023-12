DÉCORATION DU HALL DE LUTÉVA Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 4 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Le Hall de Lutéva se parera des couleurs de Noël.

Venez voir la magie s’opérer..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Luteva Hall will be decked out in Christmas colors.

Come and see the magic happen.

La Sala Luteva se engalanará con los colores de la Navidad.

Ven a ver cómo se hace la magia.

Die Luteva-Halle wird in weihnachtlichen Farben erstrahlen.

Erleben Sie den Zauber.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT LODEVOIS ET LARZAC