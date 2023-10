VOYAGE EN PAYS TEXTILE- SOIRÉE CINÉ: FAST FASHION, LES DESSOUS DE LA MODE À BAS PRIX Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 1 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Pour lancer le week-end Voyage en Pays Textile et ouvrir la discussion autour des enjeux de la production textile et de la nécessité de consommer mois et local l’Usine Pop et le Cinema Luteva vous invitent à assister à la projection du documentaire » Fast Fashion – Les dessous de la mode à bas prix ».

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



To launch the Voyage en Pays Textile weekend and open the discussion on the challenges of textile production and the need to consume locally and monthly, Usine Pop and Cinema Luteva invite you to attend the screening of the documentary « Fast Fashion? Les dessous de la mode à bas prix »

Para inaugurar el fin de semana Voyage en Pays Textile y abrir el debate sobre los retos de la producción textil y la necesidad de consumir local y mensualmente, Usine Pop y Cinema Luteva le invitan a asistir a la proyección del documental « Fast Fashion? Les dessous de la mode à bas prix »

Um das Wochenende Voyage en Pays Textile zu eröffnen und die Diskussion über die Herausforderungen der Textilproduktion und die Notwendigkeit, monatlich und lokal zu konsumieren, zu eröffnen, laden die Usine Pop und das Cinema Luteva Sie ein, an der Vorführung des Dokumentarfilms « Fast Fashion? Die Hintergründe der Billigmode »

