VOYAGE EN PAYS TEXTILE – CÉRÉMONIE THÉÂTRALISÉE Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 1 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le cadre de la programmation exceptionnelle « Voyage en Pays textile », participez à la cérémonie théâtralisée au cinéma Lutéva pour le lancement de la plateforme « Voyage en Pays Textile ». Remise des archives à la ville et hommage aux ouvriers textiles d’hier et d’aujourd’hui. Verre de l’amitié.

Programmation complète des 5 jours : https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/voyage-en-pays-textile/.

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 19:30:00. .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the exceptional « Voyage en Pays Textile » program, take part in a theatrical ceremony at the Luteva cinema to launch the « Voyage en Pays Textile » platform. Handover of archives to the town and tribute to textile workers past and present. Glass of friendship.

Full program for these 5 days on the Communauté de communes Lodévois et Larzac website.

En el marco del programa excepcional « Voyage en Pays Textile », participe en la ceremonia teatral en el cine Lutéva de lanzamiento de la plataforma « Voyage en Pays Textile ». Entrega de los archivos a la ciudad y homenaje a los trabajadores textiles del pasado y del presente. Una copa amistosa.

Programa completo de estos 5 días en la página web de la Communauté de communes Lodévois et Larzac.

Nehmen Sie im Rahmen des außergewöhnlichen Programms « Voyage en Pays Textile » an der theatralisch inszenierten Zeremonie im Kino Lutéva zur Einführung der Plattform « Voyage en Pays Textile » teil. Übergabe des Archivs an die Stadt und Ehrung der Textilarbeiter von gestern und heute. Umtrunk der Freundschaft.

Vollständige Programmierung dieser 5 Tage auf der Website der Communauté de communes Lodév

