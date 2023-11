DISTRIBUTION DE COMPOST ET OBSERVATION DES PETITES BETES Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 22 novembre 2023, Lodève.

RDV devant le Luteva pour découvrir les petites bêtes du compost et leurs rôles dans le processus de compostage et repartez avec du compost mure pour vos plantes !.

2023-11-22 09:30:00 fin : 2023-11-22 11:30:00. .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Meet up in front of the Luteva to discover the little bugs of compost and their role in the composting process, and leave with some ripe compost for your plants!

Reúnase frente a la Luteva para descubrir más cosas sobre los bichitos del compost y su papel en el proceso de compostaje, ¡y váyase con un poco de compost maduro para sus plantas!

Treffpunkt vor dem Luteva, um die kleinen Komposttiere und ihre Rolle im Kompostierungsprozess zu entdecken und mit reifem Kompost für Ihre Pflanzen nach Hause zu gehen!

