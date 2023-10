FESTIVAL ALIMENTERRE: PROJECTION DOCUMENTAIRE LUTEVA Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 2 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Une programmation réalisée et mise en place par des acteurs du territoire: des films pour s’informer et alimenter le débat pour une agriculture et une alimentation durables et solidaires.

2023-11-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



A program designed and implemented by local players: films to inform and fuel the debate on sustainable, socially responsible agriculture and food

Un programa diseñado y puesto en marcha por agentes locales: películas para informar y alimentar el debate sobre una agricultura y una alimentación sostenibles y socialmente responsables

Ein Programm, das von den Akteuren der Region erstellt und umgesetzt wird: Filme, um sich zu informieren und die Debatte über eine nachhaltige und solidarische Landwirtschaft und Ernährung anzuregen

