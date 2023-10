CHASSE AU TRÉSOR LUTÉVA D’OCTOBRE ROSE Avenue Docteur Joseph Maury Lodève, 22 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Que vous soyez petit ou grand, cette aventure unique vous permettra d’explorer les trésors cachés de Lodève tout en vous amusant.

Parcourez les rues pittoresques, résolvez des énigmes captivantes et découvrez la magie de notre ville d’une manière totalement nouvelle..

2023-10-22 13:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Whether you’re young or old, this unique adventure will allow you to explore Lodève’s hidden treasures while having fun.

Wander the picturesque streets, solve captivating riddles and discover the magic of our town in a totally new way.

Seas mayor o pequeño, esta aventura única te permitirá explorar los tesoros ocultos de Lodève mientras te diviertes.

Pasea por las pintorescas calles, resuelve enigmas cautivadores y descubre la magia de nuestra ciudad de una forma totalmente nueva.

Ob groß oder klein, bei diesem einzigartigen Abenteuer können Sie die verborgenen Schätze von Lodève erkunden und dabei jede Menge Spaß haben.

Laufen Sie durch die malerischen Straßen, lösen Sie spannende Rätsel und entdecken Sie den Zauber unserer Stadt auf eine völlig neue Art und Weise.

