Expo-Bourse Multi Collections Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 28 janvier 2024, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Le Centre Social du Pays d’Olt organise cette exposition-bourse multicollections de miniatures : Fèves, Timbres, Cartes postales, Capsules de champagne, Jouets anciens, Pin’s, et autres….

2024-01-28 fin : 2024-01-28 . .

Avenue d’Espalion

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The Social Center of the Pays d’Olt organizes this exhibition-fair of miniatures: Beans, Stamps, Postcards, Champagne capsules, old toys, pins, and others…

El Centre Social du Pays d’Olt organiza esta exposición y feria multicolección de miniaturas: habas, sellos, postales, cápsulas de champán, juguetes antiguos, alfileres…

Das Centre Social du Pays d’Olt organisiert diese Ausstellung und Börse mit vielen verschiedenen Miniaturensammlungen: Bohnen, Briefmarken, Postkarten, Champagnerkapseln, alte Spielzeuge, Pins und andere…

Mise à jour le 2023-11-13 par ADT de l’Aveyron