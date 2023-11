Marché de Noël Avenue d’Espagne Bidos, 3 décembre 2023, Bidos.

Bidos,Pyrénées-Atlantiques

L’association Croix Rouge d’Oloron Sainte-Marie organise son marché de Noël.

Restauration, pâtisseries et buvette sur place.

Précommande de crêpes possible.

Arrivée des exposants à 7h30, possibilité de s’inscrire..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Avenue d’Espagne Salle des fêtes

Bidos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Oloron Sainte-Marie Red Cross Association organizes its Christmas market.

Catering, pastries and refreshments on site.

Pancakes can be pre-ordered.

Exhibitors arrive at 7:30 am, with the possibility of registering.

La Asociación de la Cruz Roja de Oloron Sainte-Marie organiza su mercado navideño.

Catering, bollería y refrescos in situ.

Se pueden encargar tortitas por adelantado.

Los titulares de los puestos llegan a las 7.30 h, con posibilidad de inscribirse.

Der Rotkreuz-Verein von Oloron Sainte-Marie organisiert seinen Weihnachtsmarkt.

Restauration, Gebäck und Getränke vor Ort.

Vorbestellung von Crêpes möglich.

Ankunft der Aussteller um 7:30 Uhr, Möglichkeit zur Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn