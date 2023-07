I messageri Musiques corses Avenue Désirée Valette Saint-Vallier, 25 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Le groupe fondé par les frères Andreani, en 1996, continue une carrière musicale telle une croisière poétique ponctuée de créations qui révèlent un talent et une maturité qui régalent le public. Frissons garantis , un concert à ne pas manquer !.

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Avenue Désirée Valette Salle Désirée Valette

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Founded by the Andreani brothers in 1996, the band’s musical career continues like a poetic cruise, punctuated by creations that reveal a talent and maturity that delight audiences. Thrills guaranteed, a concert not to be missed!

Fundada por los hermanos Andreani en 1996, la carrera musical del grupo continúa como un crucero poético, salpicado de creaciones que revelan un talento y una madurez que hacen las delicias del público. Un concierto que no se puede perder

Die 1996 von den Andreani-Brüdern gegründete Gruppe setzt ihre musikalische Karriere wie eine poetische Kreuzfahrt fort, die von Kreationen unterbrochen wird, die ein Talent und eine Reife offenbaren, die das Publikum erfreuen. Gänsehaut garantiert, ein Konzert, das Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche