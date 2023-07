Spectacle Thomas VDB « s’acclimate » Avenue Désirée Valette Saint-Vallier, 18 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Le mot de Thomas VDB « J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. » « Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais « On est sains et saufs !.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Avenue Désirée Valette Salle Désirée Valette

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A word from Thomas VDB « I grew up in the 80s, a time when we still thought the worst was behind us. » « I used to watch Annie Cordy on TV with my parents and think ‘We’re safe and sound!

Thomas VDB « Crecí en los años 80, una época en la que aún pensábamos que lo peor había pasado « Solía ver a Annie Cordy en la televisión con mis padres y pensar: ‘¡Estamos sanos y salvos!

Das Wort von Thomas VDB « Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, einer Zeit, in der man noch dachte, dass das Schlimmste hinter uns liegt. » « Ich habe mit meinen Eltern immer Annie Cordy im Fernsehen gesehen und dachte: « Wir sind gesund und munter!

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche