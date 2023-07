Concert HK « Danser encore » Avenue Désirée Valette Saint-Vallier, 3 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser….

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Avenue Désirée Valette Salle Désirée Valette

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Danser encore, a song that has travelled the length and breadth of France and beyond; a contagious melody, a joyful irreverence, an irrepressible desire to meet again, to sow and to love, to smile and to dance…

Danser encore, una canción que ha viajado a lo largo y ancho de Francia y más allá; una melodía contagiosa, una alegre irreverencia, un deseo irreprimible de reencontrarse, de sembrar y amar, de sonreír y bailar…

Danser encore, ein Lied, das überall in Frankreich und über unsere Grenzen hinaus gereist ist; eine ansteckende Melodie, eine fröhliche Respektlosigkeit, eine unbändige Lust, sich zu treffen, zu säen und sich zu lieben, zu lächeln und zu tanzen…

