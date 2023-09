Spectacle Jeune Public « Dolorès Wilson » Avenue Désiré Valette Saint-Vallier, 8 décembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Dolorès Wilson est une adaptation sonore et théâtrale de trois épisodes de la série d’album jeunesse « Les aventures de Dolorès Wilson » écrite par Mathis et illustrée par Aurore Petit..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 20:30:00. EUR.

Avenue Désiré Valette Salle Désiré Valette

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dolorès Wilson is an audio and theatrical adaptation of three episodes from the children’s album series « Les aventures de Dolorès Wilson », written by Mathis and illustrated by Aurore Petit.

Dolorès Wilson es una adaptación sonora y teatral de tres episodios de la serie de álbumes infantiles « Les aventures de Dolorès Wilson » escrita por Mathis e ilustrada por Aurore Petit.

Dolorès Wilson ist eine Ton- und Theateradaption von drei Episoden der Jugendbuchreihe « Les aventures de Dolorès Wilson », die von Mathis geschrieben und von Aurore Petit illustriert wurde.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche