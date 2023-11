Fête de Noël Avenue des Vignes Sallebœuf, 25 novembre 2023, Sallebœuf.

Sallebœuf,Gironde

Avant l’arrivée du Père Noël fin décembre, la ludothèque Terres de jeu vous invite à patienter en s’amusant. De nombreux jeux (de construction, de société, etc.) seront proposés aux enfants ainsi que des contes pour se plonger dans la magie des fêtes de fin d’année. L’ensemble des animations se déroulera à la salle de spectacle de Sallebœuf. Une buvette sera à votre disposition sur place. Venez y passer une après-midi en famille. Entrée libre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. EUR.

Avenue des Vignes Salle de spectacle

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Before Santa Claus arrives at the end of December, the Terres de jeu toy library invites you to have fun while you wait. A wide range of games (construction, board games, etc.) will be on offer, as well as storytelling to immerse you in the magic of the festive season. All activities will take place in the Salleb?uf auditorium. A refreshment bar will be available on site. Come and spend an afternoon with your family. Admission free.

Antes de la llegada de Papá Noel a finales de diciembre, la ludoteca Terres de jeu le invita a divertirse mientras espera. Los niños podrán jugar a una gran variedad de juegos (construcción, juegos de mesa, etc.), así como disfrutar de cuentacuentos para sumergirse en la magia de las fiestas. Todas las actividades tendrán lugar en el auditorio Salleb?uf. Habrá un bar con refrescos. Venga a pasar una tarde en familia. La entrada es gratuita.

Vor der Ankunft des Weihnachtsmanns Ende Dezember lädt die Ludothek Terres de jeu dazu ein, sich die Wartezeit mit Spaß zu verkürzen. Den Kindern werden zahlreiche Spiele (Bau- und Gesellschaftsspiele usw.) sowie Märchen angeboten, um in den Zauber der Weihnachtszeit einzutauchen. Alle Veranstaltungen finden in der Salleb?uf-Veranstaltungshalle statt. Vor Ort steht Ihnen ein Getränkestand zur Verfügung. Verbringen Sie dort einen Nachmittag mit der Familie. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT de l’Entre-deux-Mers