Téléthon de Dormans Avenue des Victoires Dormans, 9 décembre 2023 09:00, Dormans.

Dormans,Marne

La ville de Dormans vous invite à prendre part aux festivités du Téléthon le Samedi 9 décembre 2023, sous le chapiteau (chauffé) sur l’esplanade du château.

*** Fil rouge à partir de 10h00 – Marche nordique & sportive, course à pied ***

Au programme:

– 9h00: Randonnée Quad

– 10h00-16h00: Course enfant & adultes

– 10h00-16h00: Marche

-10h00/11h00/13h30/14h30: Randonnée vélo – 4 départs ouverts à tous – boucle de 20 km

– 11h30: démonstration de capoeira

-16h30: remise des récompenses

Mais aussi… vente de crêpes, activité football, orange bleue (tapis de course & vélo elliptique), restauration & buvette, vente d’objets Téléthon….

Avenue des Victoires Parc du château

The town of Dormans invites you to take part in the Telethon festivities on Saturday December 9, 2023, under the (heated) marquee on the château esplanade.

*** Starting at 10:00 a.m. – Nordic walking & running ***

Program:

– 9:00 am: Quad bike ride

– 10:00am-4:00pm: Kids & adults race

– 10h00-16h00: Walking

-10h00/11h00/13h30/14h30: Bike ride – 4 departures open to all – 20 km loop

– 11:30am: Capoeira demonstration

-4:30 pm: awards ceremony

But also… pancake sale, soccer activity, orange bleue (treadmill & elliptical), catering & refreshments, sale of Téléthon items…

La ciudad de Dormans le invita a participar en las fiestas del Teletón el sábado 9 de diciembre de 2023, bajo la carpa (climatizada) de la explanada del castillo.

*a partir de las 10.00 horas – marcha nórdica, carrera y actividades deportivas *** A partir de las 10.00 horas – marcha nórdica, carrera y actividades deportivas *** A partir de las 10.00 horas – marcha nórdica, carrera y actividades deportivas

En el programa:

– 9.00: Paseo en quad

– 10.00-16.00: Carrera de niños y adultos

– 10.00-16.00: Marcha a pie

-10.00/11.00/13.30/14.30: Paseo en bicicleta – 4 salidas abiertas a todos – circuito de 20 km

– 11h30: Demostración de capoeira

-16:30: entrega de premios

Y también… venta de tortitas, actividad futbolística, orange bleue (cinta de correr y elíptica), comida y refrescos, venta de artículos Téléthon…

Die Stadt Dormans lädt Sie ein, am Samstag, den 9. Dezember 2023, im (beheizten) Festzelt auf der Esplanade des Schlosses an den Feierlichkeiten des Telethon teilzunehmen.

*** Roter Faden ab 10.00 Uhr – Nordic & Sports Walking, Laufen ***

Das Programm:

– 9.00 Uhr: Quad-Tour

– 10.00-16.00 Uhr: Lauf für Kinder und Erwachsene

– 10.00-16.00 Uhr: Wandern

-10.00/11.00/13.30/14.30 Uhr: Fahrradtour – 4 Starts für alle – 20 km lange Schleife

– 11.30 Uhr: Capoeira-Vorführung

-16.30 Uhr: Verleihung der Auszeichnungen

Aber auch… Verkauf von Crêpes, Fußball, Orange Blau (Laufband und Crosstrainer), Essen und Trinken, Verkauf von Telethon-Artikeln…

