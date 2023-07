Découvrir l’histoire et le patrimoine de Saint-Jean-Ligoure Avenue des Tilleuls Saint-Jean-Ligoure, 17 septembre 2023, Saint-Jean-Ligoure.

Saint-Jean-Ligoure,Haute-Vienne

Au fil de cette visite guidée, Anne-Marie vous amène à la découverte de l’histoire et du patrimoine de ce village historique situé sur la route Richard Cœur de Lion. Ses ruelles pavées, son fleurissement, son patrimoine restauré, ses épis de faîtage et ses maisons de caractère… tous ses secrets vous seront dévoilés.

L’histoire du village Saint-Jean-Ligoure est étroitement liée à celle du château du XIIe siècle et de l’ église Saint-Jean-Baptiste, ancienne chapelle du château.

En fin de visite, un accompagnement sera proposé jusqu’au moulin de Richebourg..

During this guided tour, Anne-Marie will take you on a discovery of the history and heritage of this historic village on the Richard C?ur de Lion road. With its cobbled streets, its flower beds, its restored heritage, its finials and its characterful houses… all its secrets will be revealed to you.

The history of the village of Saint-Jean-Ligoure is closely linked to that of the 12th-century château and the church of Saint-Jean-Baptiste, the château’s former chapel.

At the end of your visit, you’ll be accompanied to the Richebourg mill.

En esta visita guiada, Anne-Marie le llevará a descubrir la historia y el patrimonio de este pueblo histórico situado en la carretera Richard Cœur de Lion. Las calles empedradas, las flores, el patrimonio restaurado, los remates y las casas con carácter… todos los secretos le serán desvelados.

La historia del pueblo de Saint-Jean-Ligoure está estrechamente ligada a la del castillo del siglo XII y a la de la iglesia de Saint-Jean-Baptiste, antigua capilla del castillo.

Al final de la visita, le llevaremos al molino de Richebourg.

Im Laufe dieser Führung führt Sie Anne-Marie auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte und das Kulturerbe dieses historischen Dorfes, das auf der Straße Richard C?ur de Lion liegt. Seine gepflasterten Gassen, seine Blumenpracht, sein restauriertes Kulturerbe, seine Dachfirstähren und seine charaktervollen Häuser… alle seine Geheimnisse werden Ihnen enthüllt.

Die Geschichte des Dorfes Saint-Jean-Ligoure ist eng mit der des Schlosses aus dem 12. Jahrhundert und der Kirche Saint-Jean-Baptiste, der ehemaligen Schlosskapelle, verbunden.

Am Ende des Besuchs wird eine Begleitung zur Mühle von Richebourg angeboten.

